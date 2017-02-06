金砖国家：2月6日股汇市收盘纵览

路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.45%，报922.99点。
中国股市：沪综指放量收升农业股领涨，资金回流带动大盘企稳
中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
香港股市：恒指收升1.0%结束四日连跌，受中国内地需求提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.48%，报63,992.934点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 近乎持平，收报3.1245/60，上日收报3.1230/35。
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南非股市：大盘综合指数丧失动能，在四周之前的水平交投，投资者关注是否有内阁改组的信号。指标Top-40指数 收盘下跌0.14%，报45,353.95点；大盘综合指数 收盘下跌0.22%，报52,151.16点。
南非汇市：兰特回落，因获利回吐
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印度股市：连续第四日上涨并触及四个月新高；银行类股领涨，因投资者押注央行将在本周稍后进行政策评估时下调利率。BSE指数 收盘上涨0.7%，报28,439.28点；NSE指数 收盘上涨0.69%，报8,801.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.2125，上日收报67.31。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1%，报1,178.52点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.57%，报608.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.1%，报58.9025；卢布兑欧元 升值0.37%，报63.35。(完)
(整理 王颖；审校 张若琪)