《香港报摘》--信报2月7日

--财经事务及库务局局长陈家强表示，亚洲基础设施投资银行已正式邀请香港加入为成员，政府预期在数个月内可以对外交代时间表，期望于今年上半年内完成包括向立法会财委会申请拨款等相关程序，并正争取亚投行把财资管理中心能落户香港。