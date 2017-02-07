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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 08:01 BJT

《香港报摘》--信报2月7日

**头版头条**

--人民银行上周五“变相加息”触发市场重新看好内险股前景，加上憧憬内地多个省份的养老金将大举入市，内险H股昨日急升4%至7%。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强表示，亚洲基础设施投资银行已正式邀请香港加入为成员，政府预期在数个月内可以对外交代时间表，期望于今年上半年内完成包括向立法会财委会申请拨款等相关程序，并正争取亚投行把财资管理中心能落户香港。

--接近ASML的消息透露，该基金现改为要求中巴 卖盘，并进行“放风战”，但据悉，中巴大股东颜氏家族坚拒就范。

--罗兵咸永道表示，香港零售已见底，预计今年全年零售额会增长最多3%，主要是由珠宝金饰带动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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