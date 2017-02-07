《香港报摘》--信报2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
**头版头条**
--人民银行上周五“变相加息”触发市场重新看好内险股前景，加上憧憬内地多个省份的养老金将大举入市，内险H股昨日急升4%至7%。
**其他**
--财经事务及库务局局长陈家强表示，亚洲基础设施投资银行已正式邀请香港加入为成员，政府预期在数个月内可以对外交代时间表，期望于今年上半年内完成包括向立法会财委会申请拨款等相关程序，并正争取亚投行把财资管理中心能落户香港。
--接近ASML的消息透露，该基金现改为要求中巴 卖盘，并进行“放风战”，但据悉，中巴大股东颜氏家族坚拒就范。
--罗兵咸永道表示，香港零售已见底，预计今年全年零售额会增长最多3%，主要是由珠宝金饰带动。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新