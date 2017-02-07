《中国报摘》--中国证券报2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
* 头版头条:
--央行连续两日暂停公开市场操作。业内人士指出，央行货币政策操作边际收紧进一步彰显。不过，基本面尚不支持央行全面、大幅、持续收紧货币政策。未来流动性供求紧平衡可能是常态，发生间歇性波动的可能性仍大，但央行应会避免流动性过于紧张。
* 其他:
--业内人士认为，新水源项目开启了PPP项目资产证券化大幕，今年将会陆续有一些尝试，PPP或重回高景气度。信用较高的省份、收益权质地较高的PPP项目有望加快实现资产证券化，而央企PPP项目通过担保增信进行资产证券化可能性不是很大。
--国务院办公厅日前印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》，要求优化开发区形态和布局，加快开发区转型升级，并完善开发区土地利用机制等。
--根据近期56家信托公司在银行间市场披露的财务报表，去年信托行业平均净利润为9.91亿元人民币，营业收入为17.85亿元，其中信托收入为11.93亿元，固有收入为5.92亿元；营业收入同比下降，其中固有收入下降尤为明显。
--嘉凯城 公告称，控股股东恒大地产拟将其所持公司全部9.52亿股股份（占总股本的52.78%），转让给其控股股东广州凯隆，转让均价6.53元/股，较2月3日收盘价折价10%，交易总额62.18亿元。本次股份转让系同一实际控制人下的交易，不会导致嘉凯城实际控制人发生变化。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李铮; 审校 乔艳红)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新