《中国报摘》--中国证券报2月7日

* 头版头条:

--央行连续两日暂停公开市场操作。业内人士指出，央行货币政策操作边际收紧进一步彰显。不过，基本面尚不支持央行全面、大幅、持续收紧货币政策。未来流动性供求紧平衡可能是常态，发生间歇性波动的可能性仍大，但央行应会避免流动性过于紧张。

* 其他:

--业内人士认为，新水源项目开启了PPP项目资产证券化大幕，今年将会陆续有一些尝试，PPP或重回高景气度。信用较高的省份、收益权质地较高的PPP项目有望加快实现资产证券化，而央企PPP项目通过担保增信进行资产证券化可能性不是很大。

--国务院办公厅日前印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》，要求优化开发区形态和布局，加快开发区转型升级，并完善开发区土地利用机制等。

--根据近期56家信托公司在银行间市场披露的财务报表，去年信托行业平均净利润为9.91亿元人民币，营业收入为17.85亿元，其中信托收入为11.93亿元，固有收入为5.92亿元；营业收入同比下降，其中固有收入下降尤为明显。

--嘉凯城 公告称，控股股东恒大地产拟将其所持公司全部9.52亿股股份（占总股本的52.78%），转让给其控股股东广州凯隆，转让均价6.53元/股，较2月3日收盘价折价10%，交易总额62.18亿元。本次股份转让系同一实际控制人下的交易，不会导致嘉凯城实际控制人发生变化。（完）