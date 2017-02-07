版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月7日-2月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  时间   国家     规模   发行细节
 2/7                 美国            发售三年期公债
 2/7                 英国            标售利率1¾、2019年到期的公债
 2/8                 德国            标售10年期联邦债券
 2/8                 日本            标售六个月期贴现国库券
 2/8                 美国            发售10年期公债
 2/9                 美国            发售30年期公债
 2/9                 英国            标售利率1½%、2047年到期的公债
 2/9                 日本            标售三个月期贴现国库券
 2/9                 日本            标售30年期公债
                                     
 2/13                德国            标售六个月期贴现债券
 2/14                日本            标售五年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐