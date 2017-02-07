《中国报摘》--其他报纸重要消息2月7日

--截至6日晚间，沪深两市共有2,329家上市公司披露了2016年度报告业绩预告。共有1,406家公司业绩预喜，占比超过60%，其中约700家公司业绩或同比翻倍。

--山东省政府工作报告明确提出，2017年山东地区将坚持分类调控，因城施策，重点推进非住宅和去化周期较长的城镇商品房去库存，支持合理自住购房，严格限制银行和社会资金流向投资投机性购房。(完)