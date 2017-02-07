《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

**明报**

--中国海外发展 “港人港地”项目启德1号继上周初以1.6亿港元、尺价创新高的2.5万港元售出4伙首期低座单位后，再透过招标售出另一批低座单位，尺价超过3万港元，贵绝同区造价。

--盈德气体 此前遭罢免的两名董事设立“盈德投资者网站”披露，盈德曾于去年11月拟配股的深圳上市公司碧水源 ，但在配股未完成前就对外公开宣称已对盈德握有控股权，惟双方从未向投资者公告收购事宜，盈德管理层是否暗地卖盘引发市场疑窦。

**星岛日报**

--证监会公布，中国优质能源 股权高度集中，于1月17日该公司有11名股东合共持有1.74亿股股份，相当于已发行股本24.28%。

--英国《金融时报》报道，中国严打走资下，去年共有30宗中国企业海外并购交易告吹，涉资近750亿美元，按年增逾7倍。

**苹果日报**

--随着美国踏入加息周期，香港银行港元定存年息升至1厘以上水平，其中永隆银行一年期定存息有1.5厘，起存金额仅1万港元。

--财经事务委员会听取证监会2017/18年预算，多名议员质疑证监会建议来年加薪4.5%，高于通胀水平。

**东方日报**

--中国食品 预期，截至去年底止全年股东应占综合净利润将介乎4.5亿至5.2亿港元，按年劲增最多5.56倍。

--深交所公布，山东墨龙 控股股东张恩荣及其一致行动人士张云三在出售山东墨龙股份达5%时，没有及时向中国证监会及该所提交书面报告并披露权益报告书，违反《证券法》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，属于情节严重的异常交易情形，该所决定对张恩荣、张云三的相关证券帐户采取限制交易措施，并要求二人说明减持动机和目的、及在减持前是否知悉公司2016年度预计净利润将出现亏损。

**文汇报**

--会德丰 旗下会德丰地产主席梁志坚表示，去年集团售楼套现逾210亿港元创历史新高，今年将最少有3个楼盘推售共约1,600伙单位，今年卖楼目标逾百亿港元。

--远东发展 宣布，与其合作伙伴The Star Entertainment Group Limited及周大福完成澳洲黄金海岸Sheraton Grand Mirage度假村收购；该公司共投资约2,000万澳元，拥有合营企业的25%权益。（完）

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