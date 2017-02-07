《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
**明报**
--中国海外发展 “港人港地”项目启德1号继上周初以1.6亿港元、尺价创新高的2.5万港元售出4伙首期低座单位后，再透过招标售出另一批低座单位，尺价超过3万港元，贵绝同区造价。
--盈德气体 此前遭罢免的两名董事设立“盈德投资者网站”披露，盈德曾于去年11月拟配股的深圳上市公司碧水源 ，但在配股未完成前就对外公开宣称已对盈德握有控股权，惟双方从未向投资者公告收购事宜，盈德管理层是否暗地卖盘引发市场疑窦。
**星岛日报**
--证监会公布，中国优质能源 股权高度集中，于1月17日该公司有11名股东合共持有1.74亿股股份，相当于已发行股本24.28%。
--英国《金融时报》报道，中国严打走资下，去年共有30宗中国企业海外并购交易告吹，涉资近750亿美元，按年增逾7倍。
**苹果日报**
--随着美国踏入加息周期，香港银行港元定存年息升至1厘以上水平，其中永隆银行一年期定存息有1.5厘，起存金额仅1万港元。
--财经事务委员会听取证监会2017/18年预算，多名议员质疑证监会建议来年加薪4.5%，高于通胀水平。
**东方日报**
--中国食品 预期，截至去年底止全年股东应占综合净利润将介乎4.5亿至5.2亿港元，按年劲增最多5.56倍。
--深交所公布，山东墨龙 控股股东张恩荣及其一致行动人士张云三在出售山东墨龙股份达5%时，没有及时向中国证监会及该所提交书面报告并披露权益报告书，违反《证券法》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，属于情节严重的异常交易情形，该所决定对张恩荣、张云三的相关证券帐户采取限制交易措施，并要求二人说明减持动机和目的、及在减持前是否知悉公司2016年度预计净利润将出现亏损。
**文汇报**
--会德丰 旗下会德丰地产主席梁志坚表示，去年集团售楼套现逾210亿港元创历史新高，今年将最少有3个楼盘推售共约1,600伙单位，今年卖楼目标逾百亿港元。
--远东发展 宣布，与其合作伙伴The Star Entertainment Group Limited及周大福完成澳洲黄金海岸Sheraton Grand Mirage度假村收购；该公司共投资约2,000万澳元，拥有合营企业的25%权益。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新