《全球汇市》日圆受避险情绪支撑，政治面因素令欧元承压

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0729 1.0749 -0.19 +2.05 1.0513 美元/日圆 111.66 111.71 -0.04 -4.46 116.87 欧元/日圆 119.85 120.09 -0.20 -2.67 123.14 美元/瑞郎 0.9918 0.9903 +0.15 -2.55 1.0178 英镑/美元 1.2460 1.2469 -0.07 +1.01 1.2336 美元/加元 1.3088 1.3080 +0.06 -2.55 1.3430 美元/离岸人民币 6.8029 6.7986 +0.06 -2.43 6.9726 澳元/美元 0.7637 0.7657 -0.26 +5.85 0.7215 新西兰元/美元 0.7313 0.7318 -0.07 +5.36 0.6941 澳元/日圆 85.290 85.550 -0.30 +1.15 84.320 新西兰元/日圆 81.760 81.760 +0.00 +0.73 81.170 英镑/日圆 139.14 139.30 -0.11 -3.39 144.02 澳元/新西兰元 1.0439 1.0457 -0.17 +0.54 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/王兴亚/王颖/侯雪苹；审校 许娜/张涛/汪红英/王颖)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新