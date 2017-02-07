版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 08:48 BJT

《全球汇市》日圆受避险情绪支撑，政治面因素令欧元承压

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0729  1.0749  -0.19  +2.05  1.0513
    美元/日圆            111.66  111.71  -0.04  -4.46  116.87
    欧元/日圆         119.85  120.09  -0.20  -2.67  123.14
    美元/瑞郎            0.9918  0.9903  +0.15  -2.55  1.0178
    英镑/美元            1.2460  1.2469  -0.07  +1.01  1.2336
    美元/加元            1.3088  1.3080  +0.06  -2.55  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8029  6.7986  +0.06  -2.43  6.9726
    澳元/美元            0.7637  0.7657  -0.26  +5.85  0.7215
    新西兰元/美元        0.7313  0.7318  -0.07  +5.36  0.6941
    澳元/日圆         85.290  85.550  -0.30  +1.15  84.320
    新西兰元/日圆     81.760  81.760  +0.00  +0.73  81.170
    英镑/日圆         139.14  139.30  -0.11  -3.39  144.02
    澳元/新西兰元     1.0439  1.0457  -0.17  +0.54  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪/王兴亚/王颖/侯雪苹；审校 许娜/张涛/汪红英/王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐