《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月7日

*工商时报：

--今年以来新台币大幅升值，到昨日为止，升幅已达4.13%，寿险公司帐上外汇准备金恐大缩水，极可能逼近280亿台币的史上新低，一旦低于警戒水位的公司，即不能再用准备金冲抵亏损，汇兑损失可能全数显现在损益上。

--车业龙头和泰汽车 集团看平2017年台湾车市，估市场规模将比去年略为下滑至43万辆；和泰汽车代理丰田、凌志两大乘用车品牌今年在四款进口新车领军下，今年要挑战新车销售14万辆目标，市占率逆势成长至32.5%，并将斥资50亿台币，投入通路扩建、升级工程。

*经济日报：

--内政部终于端出都更条例版本，次长花敬群表示，奖励明确是一大亮点，业者不须再跑完都更委员会审议后，才能得知容积额度。而都更宅不移转便可终身享房屋税减半征收，也是内政部给地主的大利多，现行规定只减半两年。

--为控管可转债询圈配售的弊端，金管会研议一定额度以上改为强制竞价拍卖的做法，因引来券商业者反对，确定将维持现状。但未来券商如果还发生不当配售的情况，将透过严惩，严重者还会停止一段期间的询圈配售业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。