《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
*工商时报：
--今年以来新台币大幅升值，到昨日为止，升幅已达4.13%，寿险公司帐上外汇准备金恐大缩水，极可能逼近280亿台币的史上新低，一旦低于警戒水位的公司，即不能再用准备金冲抵亏损，汇兑损失可能全数显现在损益上。
--车业龙头和泰汽车 集团看平2017年台湾车市，估市场规模将比去年略为下滑至43万辆；和泰汽车代理丰田、凌志两大乘用车品牌今年在四款进口新车领军下，今年要挑战新车销售14万辆目标，市占率逆势成长至32.5%，并将斥资50亿台币，投入通路扩建、升级工程。
*经济日报：
--内政部终于端出都更条例版本，次长花敬群表示，奖励明确是一大亮点，业者不须再跑完都更委员会审议后，才能得知容积额度。而都更宅不移转便可终身享房屋税减半征收，也是内政部给地主的大利多，现行规定只减半两年。
--为控管可转债询圈配售的弊端，金管会研议一定额度以上改为强制竞价拍卖的做法，因引来券商业者反对，确定将维持现状。但未来券商如果还发生不当配售的情况，将透过严惩，严重者还会停止一段期间的询圈配售业务。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新