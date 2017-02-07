中国债市动态：逆回购继续暂停现券波动不大，国开行新债招标偏弱

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透上海2月7日 - 中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市周二短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。
在淡静市况下，临近交割的10年国债期货T1703 在开盘曾短暂触碰到涨停，但随后即恢复正常。业内人士称，从200手左右的成交规模看，“乌龙指”的可能性不大，更像空单平仓或被动止损所致。
上海一银行交易员表示，一年和五年利率互换(IRS)几乎未动，10年国开债160213收益率稍涨，“国债还好(变化不大)，成交比较少。”
另外，央行官员稍早对上周公开市场逆回购利率上行的最新评论，并未减轻市场短期偏空预期，后市看法依旧谨慎。
中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。
交易员透露，10年国开160213券最新成交在4.1875%附近，较上日尾盘微涨；同期限国债160023券最新成交在3.465%左右，较上日变化不大。
国开行 上午招标的一、五和10年期增发债，中标收益率分别为3.3022%、4.0577%、4.1808%，此前市场预测均值3.24%、4.06%、4.16%。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706 早盘收报97.61元，较上日结算价涨0.17%；10年期国债主力合约T1706 收报93.675元，较上日结算价涨0.28%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新