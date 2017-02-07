中国债市动态：逆回购继续暂停现券波动不大，国开行新债招标偏弱

路透上海2月7日 - 中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市周二短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。

在淡静市况下，临近交割的10年国债期货T1703 在开盘曾短暂触碰到涨停，但随后即恢复正常。业内人士称，从200手左右的成交规模看，“乌龙指”的可能性不大，更像空单平仓或被动止损所致。

上海一银行交易员表示，一年和五年利率互换(IRS)几乎未动，10年国开债160213收益率稍涨，“国债还好(变化不大)，成交比较少。”

另外，央行官员稍早对上周公开市场逆回购利率上行的最新评论，并未减轻市场短期偏空预期，后市看法依旧谨慎。

中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。

交易员透露，10年国开160213券最新成交在4.1875%附近，较上日尾盘微涨；同期限国债160023券最新成交在3.465%左右，较上日变化不大。

国开行 上午招标的一、五和10年期增发债，中标收益率分别为3.3022%、4.0577%、4.1808%，此前市场预测均值3.24%、4.06%、4.16%。