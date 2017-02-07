香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元

路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。

长和与电盈分别由香港富商李嘉诚长子李泽钜及次子李泽楷掌控，但两间公司没有股权关系。李嘉诚透过两项全权信托持有长和约28.73%的股份，而两名儿子为该等信托的受益人。

据周一晚间公告，电盈计划向长和旗下3英国（Three UK）出售Transvision的全部已发行股本，后者的唯一重大资产是其持有的UK Broadband全部已发行股本。

交易代价为3亿英镑，乃参考UK Broadband的资产及业务价值厘定，当中包括若干无线电频谱牌照、无线网络及相关系统及其客户。股份购买协议中规定的该等先决条件，包括通过英国反垄断监管审查，必须于今年7月31日或之前达成。

电盈表示，此项出售是集团变现及释放出售集团价值的良机，能集中其资源及精力于媒体及企业方案等主要业务，从交易获得的现可用于处于投资阶段的over-the-top服务及免费电视服务。

该公司并称，于去年末，出售的资产净值约为7.71亿港元，目前预期集团将从该交易录得不少于约13亿港元的收益。

电盈周一收报4.74港元，过去一个月累计涨近9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)