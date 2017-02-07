香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
长和与电盈分别由香港富商李嘉诚长子李泽钜及次子李泽楷掌控，但两间公司没有股权关系。李嘉诚透过两项全权信托持有长和约28.73%的股份，而两名儿子为该等信托的受益人。
据周一晚间公告，电盈计划向长和旗下3英国（Three UK）出售Transvision的全部已发行股本，后者的唯一重大资产是其持有的UK Broadband全部已发行股本。
交易代价为3亿英镑，乃参考UK Broadband的资产及业务价值厘定，当中包括若干无线电频谱牌照、无线网络及相关系统及其客户。股份购买协议中规定的该等先决条件，包括通过英国反垄断监管审查，必须于今年7月31日或之前达成。
电盈表示，此项出售是集团变现及释放出售集团价值的良机，能集中其资源及精力于媒体及企业方案等主要业务，从交易获得的现可用于处于投资阶段的over-the-top服务及免费电视服务。
该公司并称，于去年末，出售的资产净值约为7.71亿港元，目前预期集团将从该交易录得不少于约13亿港元的收益。
电盈周一收报4.74港元，过去一个月累计涨近9%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新