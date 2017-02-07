港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日

A股节后好气色 金鸡一鸣内险升/ 习广思

人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。

对于人行近期连串的举动，市场解读为收紧市场流动性的讯号，甚至称之为变相加息。新华社报道指出，调升的是人行给金融机构提供资金时收取的利率，存贷款基准利率并没有调升，故此不等同加息。

德意志银行解释，人行此次全面上调SLF和逆回购利率，尤其是后者释放了一个更为强烈的政策收紧讯号，因为逆回购利率是作为利率走廊的下限，意味着人行正在引导短期利率上行。

这一系列的利率上行主要反映了人行的意图，包括抑制信贷过快增长，以及缓解资本外流压力，尤其1月信贷增速可能会大幅上行，因此人行有必要向银行释放较为强烈的讯号。

人行用逆回购、SLF、MLF提高负债端成本，削弱负债端稳定的预期，起到加速去杠杆的进程。同时，过去中小银行同业业务大幅扩张，债市也透过宽松环境加杠杆的便利性，起到以低成本来迅速放大收益率的作用，人行行动也是在应对债市的过度杠杆情况，避免过多的金融风险，包括早前曾出现的国债期货暴跌。

2014年至今，内地债券市场的回购交易量在短短两年内上升了2.5倍，最高峰时每星期有将近20万亿元人民币的债券回购成交量。这背后指向的是一个简单但危险的交易模式，大量债券交易将手中的债券抵押出去，融入资金并形成一个回购交易，然后再买债券，再抵押，形成了债券市场典型高杠杆交易，也导致了债券收益率愈来愈低。

同时，回购也十分依赖银行间市场的资金，尤其是隔夜资金，当隔夜资金利率保持在2%左右，任何债券收益率超过2%，理论上都可以通过无数倍杠杆的模式来倍大收益率，这导致了10年期国债利率一路下行至2.6%。

人行提高隔夜SLF利率至3.1%之后，理论上任何低于3.1%收益率的债券，都没有任何的投资及投机价值。如此看来，以上操作可有效降低金融市场系统风险，这个减杠杆的确不是太坏的消息。

至于昨日保险股突然急升，国寿 及中国平安 股价分别急升7.4%及4.5%，则是由于养老金入市的传言。

据内地传媒披露，广西壮族自治区与全国社会保障基金理事会正式签订资金总额400亿元人民币的《基本养老保险基金委托投资合同》，令养老基金春节后入市成为定局。

广发证券估算，养老金累计结余接近4万亿元人民币（2015年），其中可交给社保基金进行投资营运的资金约2万亿元人民币。根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定，养老金投资股票（或股票型）产品的比例不得高于养老基金资产净值的30%。

参照社保基金（入市比例12%左右）和险资（上限30%，入市比例14%左右）的历史数据，估计养老金入市的比例在12%左右，规模接近2500亿元人民币，这仅占A股总市值的0.45%。

然而，市场仍倾向反应正面，观乎昨天「沪港通」的资金流向，北上资金流增至21.5亿元人民币，较上周五的6.9亿元人民币增加3倍有多，创2016年8月16日以来最高，北向买股也是买保险股最劲，北向交易成交额最大的个股是中国平安 。既然市场作此反应，春节后理应有一段股市小阳春时期，不限于保险股，近日的汽车股、资源股忽然受捧，不会是偶然事件。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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