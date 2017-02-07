港报财经评论：摩根大通荐买内险股--经济日报2月7日

摩根大通荐买内险股/ 林瑞芬

特朗普欲除金融业的监管紧箍咒，特朗普牛市行情续亢奋，港股借势回升。

内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。

港股好淡力量拉锯为主，技术上，仍受制于下降轨，24,000阻力非轻，但守于50天平均綫（现近22,600），而国指受制10,000阻力，但9,500有支持。不过，幸好也暂看不到有太大的沽压，一来，特朗普欲除美国金融业的监管紧箍咒，利好指数重磅股滙丰 ，昨收报66.35港元，升0.8%。技术上，趋于挑战70港元心理大关。二来，市场短期料有一段时间纠结于央行春节前后的措施变化。不过，在两会即将在3月份召开，改革憧憬下，A股受压但力度可能不强。技术上，上证 可望守稳在去年7月以来未曾失守的支持近2,940，窄幅上落为主。

央行虽就近日的上调常备借贷便利（SLF）利率解画，通过资金成本上升，扩大中美利差，增强人民币资产的吸引力，并缓解中国资本外流的压力，惟市场也未尽认同。据招商证券认为近期上调货币政策工具利率进一步彰显央行「防风险去杠杆」的决心，也表明央行对此前市场利率上行的认可，「中性」乃至于「中性偏紧」的政策态度已显露无疑。未来需要警惕流动性时不时出现紧张对各类资产价格的冲击，特别对债券市场。

海通证券认为央行变相加息是事实，对于中国央行而言，存在两套官方利率，一是大家所熟知的存贷利率，另一套主要以回购招标利率为代表，因而回购利率的上调其实也代表央行变相加息，也确认货币政策已中性转紧。从短期看，利率上行对股市也有负面影响，但影响要小于债市。

方正证券就认为，内地已在加息周期之中，认为自2016年8月始，重启14天逆回购，随后又重启28天逆回购，加大MLF操作力度，锁短放长，拉长期限，提高资金成本，相当于隐性加息，标志着货币政策从中性转向偏紧。今年1月，央行正式上调MLF半年和一年期利率，标志着加息从隐性转向显性；2月3日，央行再次对逆回购和SLF利率上调，标志着短端和长端利率已经全面上调，10年期国债收益率从2016年8月中旬的2.64%低点上升到目前的3.42%，市场实体融资成本明确处上调趋势中，将至少持续到今年中。

不过，方正指目前货币政策目标主要是为了防金融风险和去杠杆，而不是抑制经济过热和通胀，在现况经济企稳基础不牢、地产回调、通胀整体温和，央行尚不具备大幅调高存贷款利率的条件和诉求。因此目前央行只限于先调整公开市场操作的利率、期限和数量。

中信证券亦有同样见解，认为遏制「资产泡沫」可能是这次央行加息的主要目标，经济基本面和通胀并不支持央行加息的逻辑。此外，中信认为央行在提高资金利率至一定水平后将停止加息，绝非趋势性加息，因为现况经济基本面难支持持续、大幅度加息。今年中国经济并非高枕无忧，房地产周期迎来拐点带来的下行压力仍然不可小觑，中国经济仍然处在「经济出清」和「筑底」过程中，持续的、大力度的加息将会遏制民间投资和居民耐用品消费，民间投资和制造业投资有可能重返下滑通道。

在内地融资成本上升周期下，方正证券给出年内投资大类资产的推荐顺序如下：黄金、股市中的业绩和改革受益股类、供给出清的商品、现金、债券、房地产链上的周期品和房地产。

内地长债息率上升若在今年上半年持续，该有利于内险股。最新摩根大通发表报告，指中资保险股还有四个可能催化剂，包括市场可能在业绩报表后修正之前悲观预期、1月保费收入表现利好、友邦保险 将公布全年业绩，以及中国监管机构收紧对行业风险管理的操作，利中期发展。昨日内险股应声而涨，国寿 、新华保险 、平保 等涨4.6%至7.5%，短期看高一綫。（完）

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