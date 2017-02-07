《全球重要经济事件一览表》--2月7日-2月14日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月7日(二)
北京--中国国务院新闻办公室当地时间上午10时举行国务院政策例行吹风会，发展改革委、教育部等介绍2016年人大代表建议和政协委员提案办理相关情况。
罗马--意大利财长帕多安参加政府房地产管理机构记者会(0900)。
德国美茵兹--德国央行总裁魏德曼就德国与欧洲经济前景主题对企业家发表演说(1630)
孟买--印度央行货币政策委员会会议。
堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。
2月8日(三)
北京--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
斯德哥尔摩--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森出席记者会。
英国约克郡-亨伯--英国央行货币政策委员会(MPC)外部成员于一项地区性访问中发表演说。
英国伯明罕--英国央行副总裁康利夫对当地商会发表演说(1300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
2月9日(四)
悉尼--澳洲央行总裁洛威于A50澳洲经济论坛晚宴发表演说。
伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。
墨西哥市--墨西哥央行货币政策声明。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在一次晚宴上发表讲话。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
2月10日(五)
菲律宾--菲律宾总统杜特尔特、中国驻菲大使赵鉴华与菲国财政部长多明戈斯出席纳卯市一项经济论坛。
德国汉堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)
2月11日(六)
英国考文垂--美联储副主席费舍尔以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
2月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月14日(二)
纽华克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔于2017年经济预测论坛发表演说(1330)。
休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论(1800)。
亨茨维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于亨茨维尔扶轮社活动中就“危机、衰退与复苏”发表演说(1815)。
悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath于澳洲商业经济学家预测会议中发表演说(2050)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新