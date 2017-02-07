港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日

特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。

上月下旬，根据港大民意调查结果，四大特首参选人中，曾俊华和林郑月娥的支持率均录得净值，惟双方走势迥异。曾俊华民望净值达36.6个百分点，较去年12月升3.8个百分点；林郑支持率净值为8.8个百分点，跌5.5个百分点，在西九故宫文化博物馆争议后，两人支持率净值拉开。岭大本月初所作的民调更显示，林郑的支持净值为-0.9个百分点，首度出现负数，反观曾俊华支持度则急升。有关民调进行时，曾俊华与林郑均未提出具体政纲，双方支持净值差距愈益扩大，除了反映曾俊华公关招数较为成功、林郑竞选筹备工作较为仓卒外，林郑的民望下跌相信与「中央因素」有关。

2012年现届政府成立之初，林郑月娥和曾俊华两位司长，都是民望较高的问责官员；有好一段时间，林郑民望比曾俊华更高。然而2014年林郑着手处理政改，成了两人民望变化的一个转折点。政改纷争消耗了林郑不少民望「资本」，相比下曾俊华虽被批评为「守财奴」、严重错估财政盈余，惟毋须处理敏感政治议题，民望消耗较小。及至去年底梁振英弃选特首，林郑在西九故宫馆争议声中决定去马参选，短短一个月间「不支持率」迅速飈升，个中一大原因，相信是林郑很快已被贴上「中央钦点」标签，「支持林郑」变成了「支持中央钦点」的代名词，市民的逆反心态进一步扩散。

近年香港社会存在一股氛围，认为中央与香港的利益是对立和互相排斥的，抗拒中央等于「扞卫香港」，莫说「中央钦点」，凡是跟中央和内地有关的事情，都很易引发轩然大波，西九故宫馆争议的出现，一定程度折射了这种逆反心态，影响政府的决策和处事。给别人扣上「逢中必反」又或「向中央叩头」的帽子，不难操作，然而香港社会各界是时候好好思考，到底香港与中央的关系，是否真的如此二元对立、非此则彼。

除非否定「一国两制」，否则港人无法回避这一政治现实--特首同时要面对两个「老板」，一是香港730万市民，一是中央政府。落实「一国两制」，特首一大职责就是处理香港与中央的关系。内地与香港的利益，并非必然对立，惟双方关系恶化，必然不利香港发展。特首参选人有责任向社会阐述，一旦上台打算如何具体理顺此一重要关系，并鼓励社会理性讨论，摒弃二元对立思维。

除了林郑月娥，其余三大特首参选人曾俊华、叶刘淑仪和胡国兴已发表政纲，内容多集中面向港人的部分，甚少提及如何面对中央，以及调和两者的关系。诚然，3参选人均有谈及政改和基本法23条立法等涉及中央的议题，但是割裂地讨论有关议题，不提如何理顺中央香港关系，容易流于只见树木不见森林。胡国兴的政纲抛出具体政改方案「不用再提8‧31框架」，主张就基本法23条立法的同时，推动就22条立法禁止内地部门及省市干预香港事务，惟没有具体阐述中央与香港关系的看法。胡官有必要就这一点说明。

曾俊华的政纲，有一章谈「一国两制两地共赢」，惟内容主要谈经济合作，至于重启政改和23条立法，说法模棱两可，既避提8‧31框架，也未阐述何谓「先易后难」分阶段落实23条立法。曾俊华既提出要为「通过政改创造有利条件」，更需言明如何理顺中央香港关系，仅仅「如实向中央反映香港各界意见」，并不足够。相比之下，叶刘的政纲有提出「理顺香港与内地关系，发挥一国两制优势」，惟做法只有「更深入及全面」向香港市民及国际社会阐释「一国两制」理念与实践，「重建两地人民和谐关系」，流于泛泛之谈。未来还请四大参选人，清楚说明他们打算如何理顺中央与香港关系，引导社会理性讨论，否则任何重启政改、23条立法等，恐怕只会沦为无望兑现的空头支票。

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