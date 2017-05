港报社评：薯片续走群众路线，目标中听手段欠奉--信报2月7日

行政长官参选人之一的曾俊华昨日发表政纲,指出其主题是「凝聚人心、主动赋能」,并且提出四大愿景,包括「优质发展、优质城市、优质人才、优质生活」。据他讲解,「积极不干预」及「适度有为」已不管用,解决不了问题,政府应采取「主动赋能」的新定位,成为主导政策的角色,有如「上善若水」,采取富于弹性的方法,处理积累已久的问题。

上善若水的概念源于道家老子哲学,《道德经》第八章有云:「上善若水,水善利万物而不争,处为人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。」

显然地,倡言休养生息的曾俊华崇尚老子哲学的无为而治,而且自小习武的他可能从李小龙身上得到灵感,这位武打巨星在一九七一年接受外国传媒访问之时讲过:Empty your mind, be formless, shapeless -- like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend.

主动赋能也好,上善若水也好,要是没有政策支持,抽象的概念肯定无法切实回应社会上各种各样的诉求,因此,曾俊华的政纲可谓内容丰富,总计十八个章节,共一百六十三项,难怪有人打趣道,这俨然是一份《施政报告》加《财政预算案》。

对于众所关心的政改,曾俊华表示,为了社会的稳定及长治久安,下届政府必须以最大的决心和勇气,重新启动修改行政长官产生办法的程序,争取早日实现双普选。「我会如实向中央政府反映香港各界意见。待水到渠成,我们会提出具体的方案,全力推动达成市民对普选的诉求。」虽有决心和勇气,但问题是,曾俊华没有告诉大家怎样才可以水到渠成,他甚至在政纲中没有提到人大八三一决定,于记者会上被追问时才说,重启政改,八三一框架是主要关键环节,不可能回避;而且这是由人大常委会设立,香港不能任意更改。

在《基本法》二十三条立法方面,曾俊华建议以「白纸草案」充分谘询,以「先易后难」的原则分阶段进行,尽力完成一项保衞香港和保衞国家安全的工作。何谓易?何谓难?怎样做?这位特首参选人未有清楚说明。记者会上被问到重启政改和二十三条立法的先后次序,他同样没有清晰答案,仅仅语带模糊地宣称「一齐做」。

空有目标而缺乏手段的情况,也出现于其他构思范畴。曾俊华说要检讨税制,研究引入累进式利得税,让中小企减轻税务负担。此外,他又说探讨引入负入息税制度的可能性,收入低过某一水平的市民,不用缴税之余,还可以获得政府补助,改善贫穷家庭的生活。

若然中小企得以减税,捉襟见肘的草根阶层又有补助,相信会赢来不少掌声,不过在其政纲里没有数据提供,不知税制如何厘定,暂时而言只好姑妄听之,难以判断此举是否会为库房带来不易持续承受的沉重压力。

还有,曾俊华要为全港六成市民提供公营房屋,研究把居屋定价与入息中位数挂鈎,协助夹心阶层置业,研究兴建丁屋/居屋混合发展成多层大厦或屋苑的可行性。但凡能够改善住屋问题的建议,香港人听在耳里一定觉得受用,却可惜,曾俊华依然没有告诉大家,凭什么手段达成目标。

一如既往,这位薯片叔叔继续走群众路线,尽最大可能做好公关工作,连猫猫狗狗也照顾周到,建议加强对非法宠物繁殖场执法。打温情牌无疑有机会凝聚人心,但如果徒具良好愿望而欠缺落实的办法,就如过年好意头挥春人人欢迎,「恭喜发财」个个开心,可是特首参选者必须进一步指点迷津,说出发财之道到底如何,否则希望往往变成失望。

曾俊华提出优质发展、优质城市、优质人才和优质生活的愿景,我们不妨向他提出另一个愿景:优质蓝图、优质路径、优质方法和优质践行。简言之,空有目标的政纲是不够优质的,必须让人见到适切可行的手段。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

