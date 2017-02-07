《中国新债预测》一年新发国债利率预测均值2.78%，10年3.46%

* 招标品种：财政部一年和10年期新发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.73%-2.85；3.43%-3.50%

* 预测均值: 2.78%、3.46%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。

上海一券商交易员表示，近期债券收益率大幅走高，不排除配置需求稍有一些增强，但整体而言债市弱势未反转，对长端还是不敢太看好，“10年不太好说，1年应该比较稳定。”

上海一银行交易员提到，从国开债招标情况来看，10年定位仍然偏高，不过倍数尚可，10年国债情况也可能相似，中标利率走低概率很小，“(期限)长的大家还是不太敢弄吧，但(收益率)连续上之后可能也要歇一歇”。

国开行周二上午招标的一、五和10年期增发债，中标收益率分别为3.3022%、4.0577%、4.1808%，投标倍数依次为2.63倍、2.54倍和3.89倍，此前市场预测均值3.24%、4.06%、4.16%。

中债国债到期收益率曲线 中，一年和10年期收益率分别为2.8439%和3.4905%。

明日招标的10年品种为今年第四期新发记账式附息国债，一年品种为第三期附息国债。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。