《中国新债预测》一年新发国债利率预测均值2.78%，10年3.46%

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
* 招标品种：财政部一年和10年期新发国债
* 招标金额：各200亿元人民币
* 招标时间: 周三(8日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)
* 预测区间：2.73%-2.85；3.43%-3.50%
* 预测均值: 2.78%、3.46%(按各家机构预测值平均)
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。
上海一券商交易员表示，近期债券收益率大幅走高，不排除配置需求稍有一些增强，但整体而言债市弱势未反转，对长端还是不敢太看好，“10年不太好说，1年应该比较稳定。”
上海一银行交易员提到，从国开债招标情况来看，10年定位仍然偏高，不过倍数尚可，10年国债情况也可能相似，中标利率走低概率很小，“(期限)长的大家还是不太敢弄吧，但(收益率)连续上之后可能也要歇一歇”。
国开行周二上午招标的一、五和10年期增发债，中标收益率分别为3.3022%、4.0577%、4.1808%，投标倍数依次为2.63倍、2.54倍和3.89倍，此前市场预测均值3.24%、4.06%、4.16%。
中债国债到期收益率曲线 中，一年和10年期收益率分别为2.8439%和3.4905%。
明日招标的10年品种为今年第四期新发记账式附息国债，一年品种为第三期附息国债。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为利率。具体招标时间为2月8日上午10:35-11:35。两期国债2月9日开始计息，招标结束至2月9日进行分销，2月13日起上市交易。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新