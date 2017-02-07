澳股业绩：麦格理集团重申财测，称全年度净利料持平

根据汤森路透I/B/E/S调查的14名分析师的平均预期，截至3月31日的12个月，麦格理集团的净利料为20.61亿澳元，与上年公布的20.63亿澳元大体持平。

“2016年12月当季，整个集团的交易业务状况令人满意，”麦格理集团首席执行官摩尔在声明中称。

他表示，麦格理集团仍做好充分准备在中期内取得优异表现，因该行在主要市场具备专业技能、获利基础扎实，并且投资组合能够适应市场状况的变化。