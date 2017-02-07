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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 09:31 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--2月7日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：

    累计未到期余额: 0

    到期日     操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
    
    累计未到期余额: 13,600亿元
          
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)  
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
    2017/2/8       14          2.40%           150
    2017/2/8       28          2.55%         1,100
    2017/2/9       14          2.40%           500
    2017/2/9       28          2.55%         1,000
    2017/2/10       7          2.35%           200 
    2017/2/10      28          2.55%           600
    2017/2/13      28          2.55%         1,900
    2017/2/14      28          2.55%         2,300
    2017/2/15      28          2.55%         2,600
    2017/2/16      28          2.55%         1,500
    2017/2/17      14          2.50%           100
    2017/2/17      28          2.55%           600 
    2017/2/19      28          2.55%           300
    2017/2/20      28          2.55%           200
    2017/2/21      28          2.55%           100
    2017/2/22      28          2.55%           150
    2017/2/23      28          2.55%           100
    
                    当月累计 13,400亿元
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      到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)  
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    2017/3/3       28          2.65%           200   
    
                    当月累计 200亿元
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    3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
    
    累计未到期余额: 0
     
    到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
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    暂无    
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    注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
        2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
        3、2016年2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作
日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交
易公告》予以说明。(完)

 (发稿 边竞；审校 吕雯瑾)
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