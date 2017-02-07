《中国公开市场回购未到期一览表》--2月7日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9 14 2.40% 500 2017/2/9 28 2.55% 1,000 2017/2/10 7 2.35% 200 2017/2/10 28 2.55% 600 2017/2/13 28 2.55% 1,900 2017/2/14 28 2.55% 2,300 2017/2/15 28 2.55% 2,600 2017/2/16 28 2.55% 1,500 2017/2/17 14 2.50% 100 2017/2/17 28 2.55% 600 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 28 2.55% 200 2017/2/21 28 2.55% 100 2017/2/22 28 2.55% 150 2017/2/23 28 2.55% 100 当月累计 13,400亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 28 2.65% 200 当月累计 200亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、2016年2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作 日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交 易公告》予以说明。(完) (发稿 边竞；审校 吕雯瑾)