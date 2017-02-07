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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 09:35 BJT

重发-中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.82

(重发以补齐代码)
    路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点数
                           价         
 人民币                       6.8604               2
 欧元                         7.3693             317
 日圆                          6.139            -390
 港元                         0.8843            -0.1
 英镑                         8.5535             194
 澳元                         5.2469             195
 新加坡元                     4.8649             139
 林吉特                       0.6442            20.4
 泰铢                         5.1043              59
 韩元                         165.88             -28
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.61，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报94.58，微升0.01%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.66，微升0.06%；RXY参考在岸人民币指数 
报94.69，微跌0.03%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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