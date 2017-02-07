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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 09:33 BJT

《汇市简讯》美元/坡元上扬，受本地需求良好扶助

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* 美元/坡元跳涨，受较多买单和本地美元需求提振

* 美元/日圆在亚洲市场走高拉抬美元整体走势

* 美元/坡元触及高点1.4132，瞄准1.4150

* 美元/坡元最新报1.4127-32，目前为止在1.4090-1.4132区间交投(完)

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