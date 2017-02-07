《分析师观点》台湾1月出口增速远优于预期，惟上半年不致升息

路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。

1月进口则较上年同期增8.4%，市场预估升2.10%；1月贸易顺差35亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +7.0 +14.0

--中国(含香港) +7.6 +21.4

--美国 +3.8 +2.0

--欧洲 +7.5 +0.1

**市场评论**

--台新投顾总经分析师 王凯民：

虽然1月工作天数较上年减少却还增长优于预期，主要原因来自原物料价格较去年走高，以及积体电路出口呈现双位数成长，料受惠于苹果及中国品牌大厂等手机销售优于预期，将调高台湾第一季出口预估，并预期2月出口表现比1月好，但料央行上半年还不致于升息，因出口虽持续复苏惟消费力道仍不如预期。

--永丰投顾分析师 林南君：

1月出口表现比预期好，主要受惠半导体需求成长，以及原油、基本金属价格明显扬升，且因比较基期偏低，以至于反弹力道大，由于去年2月是农历春节，因此预期2月出口会持续增长。近期台币明显升值，当然对出口会造成负面影响，但还是要看平均汇率而定。

今年全年出口正成长应该没问题，因为之前已经连续两年负成长，由于上半年比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳，惟9月又有苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。但因全球仍有诸多不确定因素，预料央行今年将以静制动，不至于升息。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.05角，报31.048。

--台湾加权股价指数 收高0.17%，至9,554.56点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌4基点至1.195%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处此前预估2017年出口金额年增长4.95%，进口金额年成长5.79%。

--去年11月间主计总处预估2017年经济成长率为1.87%，通膨率估为0.75%。