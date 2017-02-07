《分析师观点》台湾1月出口增速远优于预期，惟上半年不致升息

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
1月进口则较上年同期增8.4%，市场预估升2.10%；1月贸易顺差35亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
1月年变动率(%) 12月年变动率(%)
整体出口金额 +7.0 +14.0
--中国(含香港) +7.6 +21.4
--美国 +3.8 +2.0
--欧洲 +7.5 +0.1
**市场评论**
--台新投顾总经分析师 王凯民：
虽然1月工作天数较上年减少却还增长优于预期，主要原因来自原物料价格较去年走高，以及积体电路出口呈现双位数成长，料受惠于苹果及中国品牌大厂等手机销售优于预期，将调高台湾第一季出口预估，并预期2月出口表现比1月好，但料央行上半年还不致于升息，因出口虽持续复苏惟消费力道仍不如预期。
--永丰投顾分析师 林南君：
1月出口表现比预期好，主要受惠半导体需求成长，以及原油、基本金属价格明显扬升，且因比较基期偏低，以至于反弹力道大，由于去年2月是农历春节，因此预期2月出口会持续增长。近期台币明显升值，当然对出口会造成负面影响，但还是要看平均汇率而定。
今年全年出口正成长应该没问题，因为之前已经连续两年负成长，由于上半年比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳，惟9月又有苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。但因全球仍有诸多不确定因素，预料央行今年将以静制动，不至于升息。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.05角，报31.048。
--台湾加权股价指数 收高0.17%，至9,554.56点。
--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌4基点至1.195%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾进出口数据新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处此前预估2017年出口金额年增长4.95%，进口金额年成长5.79%。
--去年11月间主计总处预估2017年经济成长率为1.87%，通膨率估为0.75%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新