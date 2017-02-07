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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 10:00 BJT

金属期市：伦铜下滑，因美联储官员讲话提振美元小幅反弹

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美联储3月会议再次升息持开放态度。

菲律宾矿业协会称，矿业部长做出的关闭该国逾一半矿场的决定“既不合法也不公平”。

英美资源集团 执行长Mark Cutifani周一称，过去三年科技的改善已使生产力提高了40%，到2020年前还能再提高40%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 许娜/汪红英)
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