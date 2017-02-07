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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 10:26 BJT

国际油市：油价持稳，价格指标混杂令油价区间波动

美国原油和布兰特原油期货上日下跌1.5-2.0%。

今年初以来，两种指标原油的波动区间一直维持在5美元以内，表明缺乏强劲的价格走向指示。

交易商表示，石油输出国组织(OPEC)及其他产油国减产，对油价构成重要支撑。

交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。

“美国活跃钻机数量目前处于14个月最高水平，自OPEC减产协议达成以来增加了逾20%，”澳新银行周二表示。(完)

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(编译 王颖/王兴亚；审校 许娜/张若琪)
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