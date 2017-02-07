澳洲经济指标总览--2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 -0.1% +0.1% 就业市场(经季节调整) 2月16日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 +1.35 +3.71 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.93 +3.84 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.7% 64.6% 消费者物价指数(CPI) 4月26日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 国际贸易价格指数 4月27日 进口物价(较前季) 第四季 +0.2% -1.0% 出口物价(较前季) +12.4% +3.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2月28日 经常帐收支 第三季 赤字114 赤字159 商品与服务贸易收支 逆差46.82 逆差79.96 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月1日 (较前季) 第三季 -0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +3.3% * 为当日更新过的数据。(完)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新