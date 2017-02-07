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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 10:20 BJT

日本已公布经济指标--2017/2/7

经济指标                 时间   最新数据        前月/前季数      下次公布时间  下次数据预估值
                                                                      据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季      +0.3%  r           +0.2%  r        2月12日           +0.3%
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月      -0.3%              -0.6%            3月2日              --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月      -0.2%              -0.4%            3月2日              --
 工业生产(m/m)                        12月      +0.5%  p           +1.5%  r        2月14日              --
 失业率                               12月       3.1%  @            3.1%  @         3月2日              --
 贸易收支(亿日圆)                     12月  顺差6,414          顺差1,525           2月19日              --
 所有家庭实质支出(y/y)                12月      -0.3%              -1.5%            3月2日              --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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