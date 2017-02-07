台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
他们并指出，多方趁着短线美债利多先试水温，令五年及10年期指标券殖利率早盘齐跌，惟目前仍有20年新券下周标售变数尚待厘清，10年新券106/4殖利率开低后的追价意愿面临考验。
〞受美债带动殖利率走跌，不过全部只有交易商在玩而已。〞一位大型银行交易员说。
下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债 ，预估金额250亿台币，2/20(一)发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日开盘逾一小时也暂无成交纪录，市场关注寿险等终端买盘标售意愿。
本地时间1008，106/4发行前交易殖利率报在1.1690%、成交量54亿台币；五年106/2期公债 殖利率报0.8210%、成交量24亿台币。
交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.80-0.84%，10年新券106/4则料在1.16-1.22%
美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。10年公债收益率触及1月24日以来最低的2.406%，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。
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--美国利率：费城联储总裁称“应当考虑”3月再次升息 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新