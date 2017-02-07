台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多

路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。

他们并指出，多方趁着短线美债利多先试水温，令五年及10年期指标券殖利率早盘齐跌，惟目前仍有20年新券下周标售变数尚待厘清，10年新券106/4殖利率开低后的追价意愿面临考验。

〞受美债带动殖利率走跌，不过全部只有交易商在玩而已。〞一位大型银行交易员说。

下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债 ，预估金额250亿台币，2/20(一)发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日开盘逾一小时也暂无成交纪录，市场关注寿险等终端买盘标售意愿。

本地时间1008，106/4发行前交易殖利率报在1.1690%、成交量54亿台币；五年106/2期公债 殖利率报0.8210%、成交量24亿台币。

交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.80-0.84%，10年新券106/4则料在1.16-1.22%

美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。10年公债收益率触及1月24日以来最低的2.406%，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。

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