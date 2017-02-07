《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，续创近六年新低

中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。

--《中国数据观测》1月进出口将均现正增长，低基数因素下外贸大幅改善

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国2017年1月外贸将大幅改善，其中出口料转为同比增长3.3%，进口增幅亦扩大至10%，较去年同期明显好转；贸易顺差479亿美元，较去年同期下降；外汇储备则将续降至3万亿美元。

--《中国数据观测》年初“冲贷效应”料助1月新增贷款大增，M2增速则持稳

路透综合逾30家机构预测中值显示，年初银行有冲贷款的季节性效应，虽有春节等假日因素拖累，中国今年1月新增人民币贷款料增至23,000亿元左右；M2同比增速则将稳于11.3%，人民币贷款余额同比增速略放缓至13.4%。

--《中国数据观测》春节因素料推高1月CPI涨幅，PPI趋升将站上“6字头”

路透综合30余家机构预测中值结果显示，鸡年春节较去年提前至1月，叠加翘尾因素，将推升1月CPI涨幅至32个月高位；而PPI仍在上升通道之中，同时也受到翘尾因素影响，预计1月PPI涨幅会站上“6字头”。

--《分析师观点》台湾1月出口增速远优于预期，惟上半年不致升息

台湾财政部公布，1月出口金额较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。

--香港数据：1月底止外汇储备资产升至3,915亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年1月底止官方外汇储备资产为3,915亿美元，较上月底增加53亿美元。

【金融】

--中国基金：中信资本完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆

中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。

--香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演

香港金融管理局（HKMA）称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作连续第三日暂停，单日净回笼1,200亿元

中国央行公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第三日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。

--中国央行：上周逆回购利率上行为随行就市，主要由市场决定--官员

中国央行研究局局长徐忠表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。

--《中国新债预测》一年新发国债利率预测均值2.78%，10年3.46%

中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。

--中国货币市场：短钱宽松但预期仍差，逆回购连续停做负面影响料渐显

中国银行间市场短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难觅价格亦水涨船高。

--中国债市动态：逆回购继续暂停现券波动不大，国开行新债招标偏弱

中国央行公开市场第三日暂停逆回购操作，但银行间债市短期流动性仍较宽松，主要债券早盘波动不大，其中10年期国开债收益率小涨，同期限国债表现稳定。一级市场上，国开行招标的三期债表现偏弱，一年和10年期定位均高于预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限

人民币兑美元即期早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。

--中国外汇：要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--外管局官员

中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。

--路透调查：人民币或将下滑，资本外流影响盖过特朗普汇率评论影响

根据路透对汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.82

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，上攻动能不足场内观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。

--中国行业：发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目，总投资逾61亿元

中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。

--中国房地产：中国去年首次成亚太地区最大商业地产投资市场，投资额升一成

房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）发布的分析报告显示，中国2016年首次成为亚太地区最大商业地产投资市场，全年总投资额同比升10%，达365亿美元。

--《焦点》中国石油同意来自哈萨克斯坦的管道原油提高价格

- 石油企业和哈萨克斯坦能源部向路透表示，哈萨克斯坦石油生产商和中国石油天然气股份有限公司 (简称中国石油)同意提高经由阿塔苏-阿拉山口(Atasu-Alashankou)管道输往中国的库姆科尔(Kumkol)原油价格。

--香港个股：现代牧业预计去年净亏损最少6亿元人民币，受累原奶价下跌

中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业旗下现代牧业称，预计去年度净亏损不少于6亿元人民币，受累于原奶价下跌等因素。

--香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元

香港电讯业务营运商--电讯盈科公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。 (完)