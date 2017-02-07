台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
交易员表示，韩元 盘初明显走弱，带动台币走疲。不过台股 未见明显走疲，台币贬幅倒也不算显着，尤其是出口商在台币走贬至31以上则见抛汇卖压，限制台币贬势。
〞外商今天变成买美元了，〞一位小型商银交易主管说。
美元兑日圆周二站在10周低位附近，投资人投向日圆寻求避险；欧元则因法国政治面问题而失去活力。
本地时间10:20，韩元兑美元 报1,142.0，上日收在1,137.9；台股加权指数 则涨0.02%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不大；目前一个月美元/台币远汇 报30.868/30.908，上日收在30.780。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.920-31.080
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--美国利率：费城联储总裁称“应当考虑”3月再次升息 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新