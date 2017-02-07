台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳

路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。

交易员表示，韩元 盘初明显走弱，带动台币走疲。不过台股 未见明显走疲，台币贬幅倒也不算显着，尤其是出口商在台币走贬至31以上则见抛汇卖压，限制台币贬势。

〞外商今天变成买美元了，〞一位小型商银交易主管说。

美元兑日圆周二站在10周低位附近，投资人投向日圆寻求避险；欧元则因法国政治面问题而失去活力。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,142.0，上日收在1,137.9；台股加权指数 则涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不大；目前一个月美元/台币远汇 报30.868/30.908，上日收在30.780。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.920-31.080

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