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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 11:20 BJT

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌

(重发将第四段“HTC”改为“宏达电”)

路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。

0147 GMT，加权股价指数 小跌0.1%报9,531.01点。上日台股大盘触及9,546点，为2015年6月初以来最高水准。

电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 仍持平。

宏达电下滑近3%，此前公布1月销售较上年同期下降。(完)
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