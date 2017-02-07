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市场报道 | 2017年 2月 7日 星期二 10:35 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月7日至2月14日

路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；
BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
    
 日期               时间    RIC           事件名称
 2017/2/7           NTS     AKAM.OQ       Q4 2016 Akamai Technologies Inc 
 2017/2/7           BMO     ICE.N         Q4 2016 洲际交易所(ICE)
 2017/2/7           BMO     MNK.N         Q1 2017 Mallinckrodt Plc 
 2017/2/7           BMO     OMC.N         Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group)
 2017/2/7           BMO     VMC.N         Q4 2016 Vulcan Materials Co 
 2017/2/7           BMO     FIS.N         Q4 2016 Fidelity National Information Services Inc 
 2017/2/7           BMO     CAH.N         Q2 2017 康德乐健康(Cardinal Health)
 2017/2/7           BMO     TDG.N         Q1 2017 TransDigm Group Inc 
 2017/2/7           BMO     GM.N          Q4 2016 通用汽车
 2017/2/7           BMO     MOS.N         Q4 2016 美盛(Mosaic)
 2017/2/7           BMO     SPGI.N        Q4 2016 S&P Global Inc 
 2017/2/7           BMO     ADM.N         Q4 2016 Archer Daniels Midland Co 
 2017/2/7           BMO     KORS.N        Q3 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2017/2/7           BMO     CHD.N         Q4 2016 Church & Dwight Co Inc 
 2017/2/7(预估)     BMO     REGN.OQ       Q4 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 
 2017/2/7           BMO     EMR.N         Q1 2017 艾默生电气(Emerson Electric)
 2017/2/7           BMO     AME.N         Q4 2016 Ametek Inc 
 2017/2/7           BMO     CNC.N         Q4 2016 Centene Corp 
 2017/2/7           BMO     NOV.N         Q4 2016 国民油井华高(National Oilwell Varco)
 2017/2/7           AMC     MCHP.OQ       Q3 2017 Microchip Technology Inc 
 2017/2/7           AMC     GILD.OQ       Q4 2016 吉利德科学(Gilead Sciences)
 2017/2/7           AMC     AIZ.N         Q4 2016 Assurant Inc 
 2017/2/7           AMC     PXD.N         Q4 2016 Pioneer Natural Resources Co 
 2017/2/7           AMC     CSRA.N        Q3 2017 CSRA Inc 
 2017/2/7           AMC     FTV.N         Q4 2016 Fortive Corp 
 2017/2/7           21:00   MDLZ.OQ       Q4 2016 亿滋国际(Mondelez International)
 2017/2/7           AMC     DIS.N         Q1 2017 华特迪士尼(Walt Disney)
 2017/2/7           AMC     ORLY.OQ       Q4 2016 O'Reilly Automotive Inc 
 2017/2/8           11:30   HUM.N         Q4 2016 哈门那(Humana)
 2017/2/8           BMO     EXC.N         Q4 2016 Exelon Corp 
 2017/2/8           BMO     CTSH.OQ       Q4 2016 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions)
 2017/2/8           BMO     AGN.N         Q4 2016 艾尔建(Allergan)
 2017/2/8           BMO     TWX.N         Q4 2016 时代华纳
 2017/2/8           BMO     JEC.N         Q1 2017 Jacobs Engineering Group Inc 
 2017/2/8(预估)     BMO     HSIC.OQ       Q4 2016 Henry Schein Inc 
 2017/2/8           BMO     GT.OQ         Q4 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire)
 2017/2/8           BMO     ALK.N         Q4 2016 Alaska Air Group Inc 
 2017/2/8           BMO     LVLT.N        Q4 2016 Level 3 Communications Inc 
 2017/2/8           AMC     PRU.N         Q4 2016 保德信金融集团
 2017/2/8           AMC     CINF.OQ       Q4 2016 Cincinnati Financial Corp 
 2017/2/8           AMC     DNB.N         Q4 2016 邓白氏(D&B)
 2017/2/8           AMC     CTL.N         Q4 2016 CenturyLink Inc 
 2017/2/8           AMC     EFX.N         Q4 2016 Equifax Inc 
 2017/2/8           AMC     FISV.OQ       Q4 2016 Fiserv Inc 
 2017/2/9           NTS     BWA.N         Q4 2016 BorgWarner Inc 
 2017/2/9           12:00   MAS.N         Q4 2016 Masco Corp 
 2017/2/9           13:00   K.N           Q4 2016 凯洛格(Kellogg)
 2017/2/9           BMO     ROP.N         Q4 2016 Roper Technologies Inc 
 2017/2/9           BMO     RAI.N         Q4 2016 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/2/9           BMO     DTE.N         Q4 2016 DTE Energy Co 
 2017/2/9           BMO     VIAB.OQ       Q1 2017 维亚康姆
 2017/2/9           BMO     CMI.N         Q4 2016 康明斯(Cummins)
 2017/2/9           BMO     YUM.N         Q4 2016 百胜集团(Yum Brands)
 2017/2/9           BMO     KO.N          Q4 2016 可口可乐
 2017/2/9           BMO     OXY.N         Q4 2016 西方石油(Occidental Petroleum)
 2017/2/9           BMO     TDC.N         Q4 2016 Teradata Corp 
 2017/2/9           BMO     SEE.N         Q4 2016 Sealed Air Corp 
 2017/2/9           BMO     ALLE.N        Q4 2016 Allegion PLC 
 2017/2/9           BMO     NLSN.N        Q4 2016 Nielsen Holdings PLC 
 2017/2/9           BMO     COTY.N        Q2 2017 科蒂(Coty)
 2017/2/9           BMO     WLTW.OQ       Q4 2016 Willis Towers Watson PLC 
 2017/2/9           BMO     CVS.N         Q4 2016 CVS Health Corp 
 2017/2/9           AMC     CERN.OQ       Q4 2016 Cerner Corp 
 2017/2/9           AMC     MHK.N         Q4 2016 Mohawk Industries Inc 
 2017/2/9           AMC     EXPE.OQ       Q4 2016 Expedia Inc  - Tentative
 2017/2/9           21:00   WU.N          Q4 2016 西联汇款
 2017/2/9(预估)     AMC     AAP.N         Q4 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2017/2/9           AMC     NWSA.OQ       Q2 2017 新闻集团
 2017/2/9           AMC     ATVI.OQ       Q4 2016 Activision Blizzard Inc 
 2017/2/9           AMC     NVDA.OQ       Q4 2017 英伟达(Nvidia)
 2017/2/9           21:05   VRSN.OQ       Q4 2016 Verisign Inc 
 2017/2/10          BMO     IPG.N         Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/2/10(预估)    BMO     XRAY.OQ       Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 
 2017/2/10          BMO     AON.N         Q4 2016 Aon PLC 
 2017/2/10          BMO     VTR.N         Q4 2016 Ventas Inc 
 2017/2/10          BMO     CBG.N         Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE)
 2017/2/13          BMO     HCP.N         Q4 2016 HCP Inc 
 2017/2/13          AMC     FRT.N         Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 
 2017/2/13          AMC     VNO.N         Q4 2016 Vornado Realty Trust 
 2017/2/13          AMC     NBL.N         Q4 2016 Noble Energy Inc 
 2017/2/14          12:00   DISCA.OQ      Q4 2016 Discovery Communications Inc 
 2017/2/14(预估)    BMO     TGNA.N        Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/14          BMO     DPS.N         Q4 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 2017/2/14          BMO     FLIR.OQ       Q4 2016 FLIR Systems Inc 
 2017/2/14          BMO     MLM.N         Q4 2016 Martin Marietta Materials Inc 
 2017/2/14          BMO     TAP.N         Q4 2016 Molson Coors Brewing Co 
 2017/2/14(预估)    BMO     FE.N          Q4 2016 第一能源(FirstEnergy)
 2017/2/14          AMC     AIG.N         Q4 2016 美国国际集团(AIG)
 2017/2/14          AMC     A.N           Q1 2017 安捷伦科技
 2017/2/14          AMC     ESRX.OQ       Q4 2016 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/2/14          AMC     DVN.N         Q4 2016 戴文能源(Devon Energy)
 

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 许娜；审校 杜明霞)
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