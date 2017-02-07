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货币新闻 | 2017年 2月 7日 星期二 10:48 BJT

芝加哥期市：大豆价格走高，受美国出口需求强劲推动

以下为0151 GMT报价：
 合约       价格     变动     涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                      跌%     动均值   
 CBOT小麦   422.75   0.25     +0.06%  -1.74%  421.45   46
 CBOT玉米   364.00   0.25     +0.07%  -0.34%  360.53   50
 CBOT大豆   1040.50  4.50     +0.43%  +1.31%  1032.27  50
 CBOT稻米   9.49     $0.00    +0.00%  -0.63%  $9.69    32
 WTI原油    53.21    $0.20    +0.38%  -1.15%  $52.94   52
 汇率                                                  
 欧元/美元  $1.073   -$0.002  -0.20%  -0.50%           
 美元/澳元  0.7638   -0.002   -0.25%  -0.59%           
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/刘秀红；审校 陈宗琦/于春红/孙茉莉)
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