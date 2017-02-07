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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 10:55 BJT

韩国金融市场：韩元受获利了结和欧美政治不确定性影响下滑，韩股小跌

韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。
    
    外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。
    
    SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价
，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 
。
    
    三星电子 跌1.5%。
    
    下跌与上涨股票分别为440和354支。
    
    三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。
    
                                 0219GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,141.4       1,137.9 
    日圆/韩元       10.2054/49       10.1440
    韩国公债期货 *          109.60        109.49 
    韩国综合股价指数     2,075.19      2,077.66
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
    

 (编译 杜明霞/王琛/艾茂林; 审校 王丽鑫/张荻/张若琪)
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