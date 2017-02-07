路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC

路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。

该公司在1月26日呈报上交所的文件中称，贷款可以欧元和人民币两种货币支取，利率可能以六个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码240个基点、以及中国人民银行基准贷款利率100%来计算，估计利息支出总额相当于5,338.5万欧元。

贷款方为中国银行、中信银行、国家开发银行、民生银行以及工商银行。

借款方为成都建筑材料工业设计研究院有限公司，该公司为中材国际全资子公司。中材国际担任本贷款的担保方。

贷款资金将用于埃及Beni Suef六条熟料水泥生产线的建设，这些生产线日产能将为6,000吨，客户为埃及国防与军事生产部装备局。

借款方在2016年6月宣布签订总计金额相当于10.53亿欧元的建设合同。建设工厂将于2017年12月投入试生产，三个月内达到满负荷生产。

根据去年的声明，这份建设合同除了工厂的建设及三年维护外，还包括两条日产能5,775吨水泥生产线的三年维护。(完)