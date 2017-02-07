路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
该公司在1月26日呈报上交所的文件中称，贷款可以欧元和人民币两种货币支取，利率可能以六个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码240个基点、以及中国人民银行基准贷款利率100%来计算，估计利息支出总额相当于5,338.5万欧元。
贷款方为中国银行、中信银行、国家开发银行、民生银行以及工商银行。
借款方为成都建筑材料工业设计研究院有限公司，该公司为中材国际全资子公司。中材国际担任本贷款的担保方。
贷款资金将用于埃及Beni Suef六条熟料水泥生产线的建设，这些生产线日产能将为6,000吨，客户为埃及国防与军事生产部装备局。
借款方在2016年6月宣布签订总计金额相当于10.53亿欧元的建设合同。建设工厂将于2017年12月投入试生产，三个月内达到满负荷生产。
根据去年的声明，这份建设合同除了工厂的建设及三年维护外，还包括两条日产能5,775吨水泥生产线的三年维护。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新