台湾债市：10年新债发行前交易首日殖利率收低于预期，后续留意追价力道

* 10年债发行前交易首日殖利率收低于预期 * 后续留意买盘追价力道及美债后市表现 * 106/4殖利率明日区间料在1.14-1.20% 路透台北2月7日 - 台湾10年期公债106/4 周二展开发行前交易殖利率收低 于预估区间；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利 率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市。 他们并指出，多方趁着短线美债利多先试水温，令五年及10年期指标券殖利率齐收跌， 惟目前仍有20年新券下周标售变数尚待厘清，10年新券106/4殖利率开低后的追价意愿面临 考验，明日该券区间整理的可能性较高。 〞今天106/4表现算很强，因空方谨慎不急于出手。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行交易主管则称，短线交易商还是跟着流动性在跑，并未出现明确交易方向 ，只是先求量再求价，让指标10年新券殖利率维持在1.10-1.25%的大区间盘整格局，终端买 盘仍抱持殖利率逢高再买的心态，并不急于追价。 此外，下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债 ，预估金额250 亿台币，2/20(一)发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日也暂无成交纪录，市场关注寿 险等终端买盘标售意愿。 交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.14-1.20%；五年券106/2期公债 殖利率的区间则看在0.80-0.84%。 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总 统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。10年公债收益率触及1月24日以来最低的2.406 %，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -3.10 0.8240% 0.8200-0.8300% 42.0 10 106/4 -- 1.1625% 1.1612-1.2280% 99.0 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1950% 5 106/2 0.8240% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)