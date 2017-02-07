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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 15:41 BJT

台湾债市：10年新债发行前交易首日殖利率收低于预期，后续留意追价力道

* 10年债发行前交易首日殖利率收低于预期
    * 后续留意买盘追价力道及美债后市表现
    * 106/4殖利率明日区间料在1.14-1.20%

    路透台北2月7日 - 台湾10年期公债106/4 周二展开发行前交易殖利率收低
于预估区间；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利
率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市。
    
    他们并指出，多方趁着短线美债利多先试水温，令五年及10年期指标券殖利率齐收跌，
惟目前仍有20年新券下周标售变数尚待厘清，10年新券106/4殖利率开低后的追价意愿面临
考验，明日该券区间整理的可能性较高。
    
    〞今天106/4表现算很强，因空方谨慎不急于出手。〞一位大型银行交易员说。 

    另位大型银行交易主管则称，短线交易商还是跟着流动性在跑，并未出现明确交易方向
，只是先求量再求价，让指标10年新券殖利率维持在1.10-1.25%的大区间盘整格局，终端买
盘仍抱持殖利率逢高再买的心态，并不急于追价。
    
    此外，下周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债 ，预估金额250
亿台币，2/20(一)发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日也暂无成交纪录，市场关注寿
险等终端买盘标售意愿。
    
    交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.14-1.20%；五年券106/2期公债
殖利率的区间则看在0.80-0.84%。 
    
    美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总
统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。10年公债收益率触及1月24日以来最低的2.406
%，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。 
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   106/2                      -3.10     0.8240%  0.8200-0.8300%      42.0
  10   106/4                         --     1.1625%  1.1612-1.2280%      99.0
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.1950%
   5     106/2                       0.8240%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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