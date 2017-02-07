台湾货币市场：短率持稳低档，行库因应国库借款拆入资金

* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 上周五(3日)发行额已降至约2兆2,261亿，显示新春开市后通货回笼约1,185亿。 本地时间 14:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.005 30.943 台湾加权股价指数<.TWII 9,554.56 9,538.01 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.175-0.390% --两周拆款利率区间 0.200-0.390% 0.185-0.390% **短票利率调向低位** 短票方面，票券商交易员指出，由于昨日大型银行下调了买票利率，今日就顺势将30天期自保票利率往区 间低位调整。 〞差不多0.36-0.37%，还蛮好卖的，新银行要0.38%就不给了。 〞一位大型票券商交易主管说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.37%，上日在0.36-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.368%，区间在0.27-0.39%，成交量为71.75亿台 币；前日加权平均利率在0.380%，区间在0.27-0.46%，成交量为95.38亿台币。上日自保60天短票成交加权平 均利率在0.389%，区间在0.36-0.40%，成交量为15.67亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.275-0.4 0%，成交量为46.93亿台币。 台湾央行周二定存单到期2,377.5亿台币，央行定存单发行金额稍晚才会公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,342.5亿台币，余日到期存单金额分别是：周三3,561亿、周四2,847 亿、周五1,435.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为74亿台币，累计超额准备达到461亿台币、加计前期1%的 超额准备1,896亿台币。 **寿险抽钱暂告段落** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，寿险业因应交割国际债券的走钱效应暂时缓和，市场资金偏多， 但多缺不一。 交易员指出，由于市场预料美国6月升息机率高，再加上金管会限制保险业投资国际板债券不可赎回年限 改为至少满五年的法案，将在6月底前正式发布实施，预料年中以前国际板债券发行将相当热络。 〞要谨慎一点，随时应付寿险业抽钱。〞一位大型证券商交易员说。 今日有ADCB Finance(Cayman)7.5亿美元国际债券交割。后续还有:8日Royal Bank of Canada, London Br anch的3.05亿美元；9日有摩根大通 的6亿美元；10日威瑞森通讯 有14.75亿美元；15日有第一银 行5亿美元、瑞银 1亿美元。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.31-0.34%，上日为0.32-0.33%；月内公司债附买回 利率主要落在0.40-0.42%，上日在0.41-0.42%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.31%，上日0.28-0.30%； 公司债利率主要成交在0.28-0.36%，上日0.30-0.35%。(完) (审校 曾祥进)