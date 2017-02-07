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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行维持利率不变后基本持稳

0336GMT，
    
    *  澳元/美元几无变动，此前澳洲央行维持利率在1.5%不变
    *  澳洲央行声明与12月相比几无变化
    *  澳元/美元可能获得温和买盘，因为部分人士原本预期央行声明更
加鸽派
    *  市场静候澳洲央行于周五发布货币政策声明(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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