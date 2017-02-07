中国货币市场：短钱宽松但预期仍差，逆回购连续停做负面影响料渐显

路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购 利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难 觅价格亦水涨船高。 交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下 流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其 负面影响料将逐步显现。 “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两 年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。 他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的 三个月同业存单利率已达4.40%。 华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差 ，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争， 这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。” 她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些长 钱以应对不确定性。 她并谈到，公开市场连续暂停操作，主要是短期资金供给尚属充裕，暂时不需央行出手 帮助；而从逆回购利率与市场利率比较来看，除七天期相对接近外，14天和28天品种的利差 都在进一步拉大，如果恢复操作的话又将形成明显的套利空间，后续央行如何应对还需密切 关注。 中国央行周二公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为 保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续 第三日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上 调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启 以来首次调高。 中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场 化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到 期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2658 2.2724 -0.66 七天 2.4126 2.4454 -3.28 14天 3.3149 3.0423 27.26 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9800 0.7000 228.00 七天 3.1200 2.5150 60.50 14天 3.3150 3.3000 1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2700 2.2700 0.00 七天 2.6000 2.5500 5.00 14天 3.6000 3.3000 30.00 Shibor 其中:隔夜 2.2810 2.2780 0.30 七天 2.6283 2.6280 0.03 三个月 4.0160 3.9497 6.63 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)