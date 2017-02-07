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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 11:52 BJT

中国货币市场：短钱宽松但预期仍差，逆回购连续停做负面影响料渐显

路透上海2月7日 - 中国银行间市场周二短期资金供给依旧较为宽松，隔夜及七天回购
利率也相对平稳；不过受货币政策已中性转紧的压制，对中长期资金面预期仍不佳，长钱难
觅价格亦水涨船高。
    
    交易员并指出，央行公开市场已连续三日暂停逆回购操作，虽然在节后现金回流助力下
流动性暂时未现明显压力，但未来一两周内仍有巨量逆回购到期，若央行持续暂停投放，其
负面影响料将逐步显现。
     
    “今天还是比较宽松，但是大家预期都不太好，（货币政策）确实转向了，不像过去两
年机构都在赚央妈（央行）的钱，现在都得让吐出来，”北京一基金交易员称。
    
    他透露，目前线下中长期资金价格升速较快，几乎一天一个价，今日股份制银行发行的
三个月同业存单利率已达4.40%。
    
    华东一银行交易员亦谈到，目前只有七天以内的资金尚属稳定，整体市场情绪其实很差
，“长的利率哗哗的上，存单（发行）竞相提价，感觉对资金都非常饥渴，有点恶性竞争，
这样搞的大家更不敢投了，因为拿了就亏。”
    
    她认为，市场情绪如此谨慎主要还是对央行政策底线心里没底，所以才急迫地多拿些长
钱以应对不确定性。
    
    她并谈到，公开市场连续暂停操作，主要是短期资金供给尚属充裕，暂时不需央行出手
帮助；而从逆回购利率与市场利率比较来看，除七天期相对接近外，14天和28天品种的利差
都在进一步拉大，如果恢复操作的话又将形成明显的套利空间，后续央行如何应对还需密切
关注。
            
    中国央行周二公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为
保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续
第三日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元人民币。 
    
    继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上
调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启
以来首次调高。
    
    中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场
化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。 

    据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到
期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。
        
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价：       
    
 北京时间11:44                   今日(%)   上日(%)    变动(bp)
                                                    
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
       其中：隔夜                 2.2658   2.2724       -0.66 
             七天                 2.4126   2.4454       -3.28 
             14天                 3.3149   3.0423       27.26 
 上海证交所质押式回购利率                                     
          其中:隔夜               2.9800   0.7000      228.00 
               七天               3.1200   2.5150       60.50 
              14天                3.3150   3.3000        1.50 
 回购定盘利率                                                 
      其中:隔夜                   2.2700   2.2700        0.00 
           七天                   2.6000   2.5500        5.00 
          14天                    3.6000   3.3000       30.00 
 Shibor                                                       
          其中:隔夜               2.2810   2.2780        0.30 
               七天               2.6283   2.6280        0.03 
             三个月               4.0160   3.9497        6.63 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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