《分析师观点》台湾1月CPI高于预期，核心物价稳上半年料不升息

路透台北2月8日 - 台湾主计总处周三公布，2017年1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.25%，高于市场预期的2.07%，创去年2月以来最高升幅，当时为2.41%。 1月CPI经季调后较上月跌0.2%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升2.72%，核心CPI较上年同期增1.65%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年1月 2016年12月 CPI（较上年同期） +2.25 +1.70 路透调查（较上年同期） +2.07 +2.11 CPI（较上月，经季节调 -0.20 -0.11 整） 核心CPI（较上年同期） +1.65 +0.81 WPI（较上年同期） +2.72 +1.41 注：台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --国泰投信策略研究部主管 王诚宏： 1月CPI高于预期的原因，主要因原物料价格上扬，在比较基期偏低带动下所致，但核心物价仍稳定。虽然台币强升照理可以压抑进口物价，但受低基期且过年因素影响，才会出现比较高的数据。由于国际油价在去年3月就涨至每桶50美元，因此进入第二季，CPI就较不会再出现偏高现象。 CPI走扬可解读为脱离通缩的通膨，这是健康的。第一季与第二季初期某一个月份看到3%年增率也不意外。至于核心通膨则缓步走升，在此情形下，央行到年底前才会考量要不要升息。 --兆丰投顾协理 李志安： 今年春节在1月，去年落在2月，使今年1月物价指数升幅较大，估计2月升幅会回头。目前各方对美国新总统川普的各项新政的预期是会带动通膨率上扬。不过我认为这有些过度预期了。目前预估台湾央行上半年的利率政策都不会动，要视6月美国联邦储备理事会(FED)的开会结果及各种说法，再推论下半年的台湾央行货币政策。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收跌1.05角，报31.048。 --台湾加权股价指数周二收涨0.17%，至9,554.56点。 --指标10年期公债105/11期殖利率周二收低4基点报1.1950%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续两季按兵不动。 --台湾主计总处此前公布，2016年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.58%，劣于市场预估的成长3.1%，但为2015年第一季以来最佳，当时年增率为4.01%。2016年全年经济成长率为1.4%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组；审校 张喜良)