中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
* 人民币早盘下跌逾百点，中间价则微升
* 实需购汇需求仍较多，短期料仍小幅承压
* 投机押注单边贬值操作并不多
* 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
他们并指出，由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作并不多；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，此前的内购外结操作料难成行，这也将降低在岸购汇压力，助力汇市平稳运行。
“实需还在，（把美元）给买上去了，能上去多少就看央妈的意思了，...对美指暂时没啥看法，有特朗普在那，什么事都可能发生。”一外资行交易员称。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.875元，上日收报6.8637元，夜盘终报6.8639元。今日人民币兑美元中间价 报6.8604元，上日为6.8606元。人民币兑美元即期成交额 为93.22亿美元，上日半日为57.71亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二站在10周低位附近，投资人投向日圆寻求避险；欧元则因法国政治面问题而失去活力。
“美国似乎打算采取贸易保护主义立场，今日稍晚将公布的美国12月贸易数据受到关注，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“若贸易逆差超出预期，美元或将承压，市场担心美国高级官员可能公开反对强势美元。”
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0825元, 上日尾盘为7.0683元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8194元, 与在岸即期价差倒挂556点，上一交易日尾盘报6.8026元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8669，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.364、6.1413和8.5658。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新