中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限

* 人民币早盘下跌逾百点，中间价则微升

* 实需购汇需求仍较多，短期料仍小幅承压

* 投机押注单边贬值操作并不多

* 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限

路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。

他们并指出，由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作并不多；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，此前的内购外结操作料难成行，这也将降低在岸购汇压力，助力汇市平稳运行。

“实需还在，（把美元）给买上去了，能上去多少就看央妈的意思了，...对美指暂时没啥看法，有特朗普在那，什么事都可能发生。”一外资行交易员称。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.875元，上日收报6.8637元，夜盘终报6.8639元。今日人民币兑美元中间价 报6.8604元，上日为6.8606元。人民币兑美元即期成交额 为93.22亿美元，上日半日为57.71亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二站在10周低位附近，投资人投向日圆寻求避险；欧元则因法国政治面问题而失去活力。

“美国似乎打算采取贸易保护主义立场，今日稍晚将公布的美国12月贸易数据受到关注，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“若贸易逆差超出预期，美元或将承压，市场担心美国高级官员可能公开反对强势美元。”

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.0825元, 上日尾盘为7.0683元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8194元, 与在岸即期价差倒挂556点，上一交易日尾盘报6.8026元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8669，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.364、6.1413和8.5658。