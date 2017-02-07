路透基点：台湾兴富发建设106.5亿台币担保贷款获四家银行参与--TRLPC

路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴富发建设筹借的106.5亿台币(3.3亿美元)63个月担保贷款，除了由台湾合作金库银行任牵头行兼簿记行外，又吸引到四家银行参与。

这四家银行以一般银团形式参贷，共计承贷逾56亿台币，另有七到八家银行还在走内部审批手续。这宗交易预计最早下周完成。

本案每年担保费用为100个基点。这笔有担保贷款将用于支持可转债发行，以现金和借款人在新北市和台北的房地产作为担保。

银行受邀以数个层级参贷：承贷26.7亿台币或以上，任牵头行兼簿记行，前端费为15个基点；承贷21.3-26.6亿台币，为参贷行，费用12个基点；承贷10.7-21.2亿台币，亦为参贷行，费用6个基点。银行回复截止日期为2月10日。

借款人是台湾上市公司，上次涉足联贷市场是2013年7月的55亿台币五年期贷款。兆丰商银牵头此宗交易，分为A部分20亿台币，B部分23亿台币和C部分12亿台币。其中A部分贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码148个基点，B和C部分均加码156个基点。(完)