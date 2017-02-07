路透基点：台湾兴富发建设106.5亿台币担保贷款获四家银行参与--TRLPC

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴富发建设筹借的106.5亿台币(3.3亿美元)63个月担保贷款，除了由台湾合作金库银行任牵头行兼簿记行外，又吸引到四家银行参与。
这四家银行以一般银团形式参贷，共计承贷逾56亿台币，另有七到八家银行还在走内部审批手续。这宗交易预计最早下周完成。
本案每年担保费用为100个基点。这笔有担保贷款将用于支持可转债发行，以现金和借款人在新北市和台北的房地产作为担保。
银行受邀以数个层级参贷：承贷26.7亿台币或以上，任牵头行兼簿记行，前端费为15个基点；承贷21.3-26.6亿台币，为参贷行，费用12个基点；承贷10.7-21.2亿台币，亦为参贷行，费用6个基点。银行回复截止日期为2月10日。
借款人是台湾上市公司，上次涉足联贷市场是2013年7月的55亿台币五年期贷款。兆丰商银牵头此宗交易，分为A部分20亿台币，B部分23亿台币和C部分12亿台币。其中A部分贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码148个基点，B和C部分均加码156个基点。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新