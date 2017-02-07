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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 12:15 BJT

《全球汇市》日圆守住涨幅，欧洲政治风险刺激避险需求

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0705  1.0749  -0.41  +1.83  1.0513
    美元/日圆            111.85  111.71  +0.13  -4.30  116.87
    欧元/日圆         119.76  120.09  -0.27  -2.74  123.14
    美元/瑞郎            0.9938  0.9903  +0.35  -2.36  1.0178
    英镑/美元            1.2465  1.2469  -0.03  +1.05  1.2336
    美元/加元            1.3096  1.3080  +0.12  -2.49  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8173  6.7986  +0.28  -2.23  6.9726
    澳元/美元            0.7670  0.7657  +0.17  +6.31  0.7215
    新西兰元/美元        0.7361  0.7318  +0.59  +6.05  0.6941
    澳元/日圆         85.820  85.550  +0.32  +1.78  84.320
    新西兰元/日圆     81.760  81.760  +0.00  +0.73  81.170
    英镑/日圆         139.44  139.30  +0.10  -3.18  144.02
    澳元/新西兰元     1.0418  1.0457  -0.37  +0.34  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 许娜/王琛/李春喜/陈宗琦/孙茉莉; 审校 王丽鑫/杜明霞/艾茂林)
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