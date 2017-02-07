《全球汇市》日圆守住涨幅，欧洲政治风险刺激避险需求

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0705 1.0749 -0.41 +1.83 1.0513 美元/日圆 111.85 111.71 +0.13 -4.30 116.87 欧元/日圆 119.76 120.09 -0.27 -2.74 123.14 美元/瑞郎 0.9938 0.9903 +0.35 -2.36 1.0178 英镑/美元 1.2465 1.2469 -0.03 +1.05 1.2336 美元/加元 1.3096 1.3080 +0.12 -2.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.8173 6.7986 +0.28 -2.23 6.9726 澳元/美元 0.7670 0.7657 +0.17 +6.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7361 0.7318 +0.59 +6.05 0.6941 澳元/日圆 85.820 85.550 +0.32 +1.78 84.320 新西兰元/日圆 81.760 81.760 +0.00 +0.73 81.170 英镑/日圆 139.44 139.30 +0.10 -3.18 144.02 澳元/新西兰元 1.0418 1.0457 -0.37 +0.34 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王琛/李春喜/陈宗琦/孙茉莉; 审校 王丽鑫/杜明霞/艾茂林)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新