版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 13:18 BJT

新兴汇市：多数亚币走软，欧洲政治面变数令风险信心受挫

首尔一些交易员称，海外基金的美元买盘亦使韩元受压。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.86    111.73   -0.12   +4.66    117.07
    坡元            1.4136    1.4083   -0.37   +2.50    1.4490
    台币          31.017    30.943   -0.24   +4.07    32.279
    韩元           1143.67   1137.90   -0.50   +5.60   1207.70
    泰铢             35.01     35.01   +0.00   +2.26     35.80
    菲律宾披索       49.66     49.69   +0.06   +0.12     49.72
    印尼卢比      13320.00  13320.00   +0.00   +1.13  13470.00
    印度卢比       67.38     67.23   -0.22   +0.81     67.92
    马币            4.4340    4.4270   -0.16   +1.14    4.4845
    人民币          6.8740    6.8639   -0.15   +1.06    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 张若琪/杜明霞/王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐