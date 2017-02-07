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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 13:22 BJT

澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬

澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。

投资者对降息的预期的确有所减弱，银行间利率期货<0#YIB:>暗示6月前降息的几率约有16%。

“总裁洛威借机重申，澳洲央行维持通胀预估不变，仍预计增长将加速，”AxiTrader的首席市场策略师AxiTrader说。

“这相当乐观，澳洲央行看似保持了2016年底的乐观看法。”

澳元兑其他货币表现不俗，兑欧元 涨0.6%，兑英镑 涨0.2%，兑日圆 涨0.3%。

新西兰元兑美元 涨0.6%至12周高点，新西兰央行的一项调查显示，新西兰未来两年通胀预期上升，投资者因此受到鼓舞。

该调查公布后，新西兰元兑美元从0.7318美元升至0.7367。(完)

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