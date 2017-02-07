澳新汇市：澳洲央行乐观基调提振澳元反弹，新西兰元亦上扬

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。
投资者对降息的预期的确有所减弱，银行间利率期货<0#YIB:>暗示6月前降息的几率约有16%。
“总裁洛威借机重申，澳洲央行维持通胀预估不变，仍预计增长将加速，”AxiTrader的首席市场策略师AxiTrader说。
“这相当乐观，澳洲央行看似保持了2016年底的乐观看法。”
澳元兑其他货币表现不俗，兑欧元 涨0.6%，兑英镑 涨0.2%，兑日圆 涨0.3%。
新西兰元兑美元 涨0.6%至12周高点，新西兰央行的一项调查显示，新西兰未来两年通胀预期上升，投资者因此受到鼓舞。
该调查公布后，新西兰元兑美元从0.7318美元升至0.7367。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 杜明霞)
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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