《中国已公布新股发行上市日程表》--2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 6.74 22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 12.08 22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 *4.04 *22.99 兴业证券 2/10 2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22.92 华融证券 2/13 2/9 深 美力科技 300611 2,237 -- -- 兴业证券 2/13 2/10 沪 安井食品 732345 5,401 -- -- 民生证券 2/14 2/10 沪 诺邦股份 732238 3,000 -- -- 国金证券 2/14 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 15.26 22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/7 深 康泰生物 4,200 3.29 22.94 中信建投 2/7 深 英联股份 3,000 8.33 22.96 国海证券 2/7 沪 德创环保 5,050 3.60 22.97 民生证券 *2/8 深 金太阳 2,230 8.36 22.97 申万宏源 *2/8 沪 数据港 5,265 7.80 22.99 中信建投 *2/8 深 盐津铺子 3,100 9.14 22.99 西部证券 *2/8 沪 镇海股份 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 *2/8 深 恒锋信息 2,100 9.40 22.97 中泰证券 -- 沪 科森科技 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 -- 沪 新坐标 1,500 16.44 22.99 国信证券 -- 深 拓斯达 1,812 18.74 22.98 安信证券 -- 沪 安正时尚 7,126 16.78 22.98 中信证券 -- 沪 欧派股份 2,021 24.83 22.99 广发证券 -- 深 思特奇 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 -- 深 晨化股份 2,500 10.57 22.98 中航证券 -- 沪 茶花股份 6,000 8.37 22.98 国金证券 -- 沪 上海天洋 1,500 18.19 22.99 中信证券 -- 深 高斯贝尔 4,180 6.31 22.98 招商证券 -- 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 -- 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 -- 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新