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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 13:43 BJT

澳洲股市：微幅收高，金融股跌势抵消材料和工业股涨势

继去年5月和8月两次降息后，澳洲央行(RBA)周二连续第七个月将政策利率维持在纪录低点1.5%不变。

“四大银行”股价跌幅在0.3-0.8%不等，标准普尔500指数金融分类指数 隔夜收盘跌0.4%。

但收费公路运营商Transurban Group 一度涨6.9%，为逾七年以来的最大盘中百分比涨幅，该公司之前公布上半年获利跳增42%。

S&P/ASX 200指数的黄金分类指数 一度跳涨4.4%触及12周高点，受金价周一上涨1%至近三个月最高水准提振。

Newcrest Mining 涨3.3%，连续第七日收高，为今年以来持续时间最长的升势。(完)
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