台湾股市：微收升再创逾20个月新高，权值股走势稳健未来视美股动向

路透台北2月7日 - 台湾股市周二小幅收升，续创逾20个月高点。分析师表示，台股跟随美股在指数相对 高档震荡，至于亚股则在平盘附近游走，今日由中小型股表现较活跃，未来国际股市仍视美股领军方向。 台湾加权股价指数 收涨0.17%至9,554.56点；前高为2015年6月3日的9,556.52点；今日成交初值<. TTOV.TW>为938.25亿台币，上交易日修正后为1,023.53亿。 华南永昌投顾副总经理苗台生表示，近期台股和亚洲的日本、韩国股市一同涨至高位，这是顺着国际资金 行情，今日大型权值股表现仍相对稳定，比如台积电 台塑 集团股等。而台币今虽走贬，但 股市与汇市连动不算太明显。 〞后续还是看美股，只要美股稳定，台股可以稳在9,500-9,600点附近。〞他说。 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及 特朗普经济政策的细节。 道琼工业指数 收跌19.04点，或0.09%，至20,052.42点。 台股最大权值股--台积电周二收平盘报184.5台币；台塑则收高1%报90.7台币。中小型股为主的台湾柜台 指数 今日则收升0.34%报129.59点。 苗台生也指出，市场仍对美国3月中旬升息与否投注关心，目前仍认为6月升息的机会稍大于3月。今年接 下来要观察法国4-5月的选举，若是极右派的候选人当选，不排除引发未来法国可能脱欧的想像；此外美国新 总统特朗普与中国之间的经贸关系，也是攸关未来全球经济走势的关键。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,500-9,580点。 本地时间13:38，亚洲主要股市多数走疲，MSCI亚太明晟指数 跌0.06%。(完)