台湾股市：微收升再创逾20个月新高，权值股走势稳健未来视美股动向

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透台北2月7日 - 台湾股市周二小幅收升，续创逾20个月高点。分析师表示，台股跟随美股在指数相对 高档震荡，至于亚股则在平盘附近游走，今日由中小型股表现较活跃，未来国际股市仍视美股领军方向。 台湾加权股价指数 收涨0.17%至9,554.56点；前高为2015年6月3日的9,556.52点；今日成交初值<. TTOV.TW>为938.25亿台币，上交易日修正后为1,023.53亿。 华南永昌投顾副总经理苗台生表示，近期台股和亚洲的日本、韩国股市一同涨至高位，这是顺着国际资金 行情，今日大型权值股表现仍相对稳定，比如台积电 台塑 集团股等。而台币今虽走贬，但 股市与汇市连动不算太明显。 〞后续还是看美股，只要美股稳定，台股可以稳在9,500-9,600点附近。〞他说。 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及 特朗普经济政策的细节。 道琼工业指数 收跌19.04点，或0.09%，至20,052.42点。 台股最大权值股--台积电周二收平盘报184.5台币；台塑则收高1%报90.7台币。中小型股为主的台湾柜台 指数 今日则收升0.34%报129.59点。 苗台生也指出，市场仍对美国3月中旬升息与否投注关心，目前仍认为6月升息的机会稍大于3月。今年接 下来要观察法国4-5月的选举，若是极右派的候选人当选，不排除引发未来法国可能脱欧的想像；此外美国新 总统特朗普与中国之间的经贸关系，也是攸关未来全球经济走势的关键。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,500-9,580点。 本地时间13:38，亚洲主要股市多数走疲，MSCI亚太明晟指数 跌0.06%。(完)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新