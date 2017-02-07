香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
据新闻稿，政府已委任滙丰及渣打银行为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，以及委任联昌银行及阿布扎比银行为联席牵头行及联席簿记行，就可能依据规例S发售的美元伊斯兰债券。
同时，政府安排下周一起于亚洲、中东及欧洲举办连串固定收入投资者会议。
香港政府的发债评级为标准普尔AAA、穆迪Aa1及惠誉AA+。
香港政府分别于2014年9月及2015年6月发行两批伊斯兰债券，每笔发行额为10亿美元，年期五年。
金管局为政府的发债代表。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新