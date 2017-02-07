香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演

路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。

据新闻稿，政府已委任滙丰及渣打银行为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，以及委任联昌银行及阿布扎比银行为联席牵头行及联席簿记行，就可能依据规例S发售的美元伊斯兰债券。

同时，政府安排下周一起于亚洲、中东及欧洲举办连串固定收入投资者会议。

香港政府的发债评级为标准普尔AAA、穆迪Aa1及惠誉AA+。

香港政府分别于2014年9月及2015年6月发行两批伊斯兰债券，每笔发行额为10亿美元，年期五年。

金管局为政府的发债代表。（完）

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