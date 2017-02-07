路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。
该公司母公司东湖高新集团股份有限公司上周四呈报上交所的文件中称，中国进出口银行和工商银行各自给予4.5亿元人民币的贷款。
该笔贷款于1月29日签署，贷款利率是中国人民银行基准贷款利率108%，担保人为东湖高新的控股股东湖北联投集团。
据鄂州政府网站发布的声明，该项目计划建筑总面积在520,000平方米，总投资估计为15亿元人民币。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新