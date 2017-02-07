路透基点：鄂州东湖高新签署9亿人民币的项目融资贷款--TRLPC

路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。

该公司母公司东湖高新集团股份有限公司上周四呈报上交所的文件中称，中国进出口银行和工商银行各自给予4.5亿元人民币的贷款。

该笔贷款于1月29日签署，贷款利率是中国人民银行基准贷款利率108%，担保人为东湖高新的控股股东湖北联投集团。

据鄂州政府网站发布的声明，该项目计划建筑总面积在520,000平方米，总投资估计为15亿元人民币。(完)