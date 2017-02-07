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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 14:36 BJT

日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%

东证股价指数 跌0.3%至1,516.15点。仅有16.9亿股股票换手，为1月30日以来最低。

成交量稀疏，反映出在日本首相安倍晋三和美国总统特朗普2月10-11日会晤之前，投资者持谨慎立场。贸易及汇率有望列入议程。

JPX日经400指数 跌0.2%至13,590.40点。(完)
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