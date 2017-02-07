欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息

路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。

作为法国最大的银行，法国巴黎银行在发布第四季业绩时也公布了2017-2020年计划的一些细节。该行第四季净利增幅低于预期，受累于波兰分支业务BGZ的商誉减记。

法国巴黎银行第四季净利为14.4亿欧元（15亿美元），较上年同期的6.65亿欧元增加逾一倍，不过该获利仍低于路透调查分析师平均预估的15亿欧元。

银行营收上升2%至106.6亿欧元，高于调查平均预估的104.8亿欧元，因交易活动的大增帮助企业和机构银行业务的营收增长8%。

法国巴黎银行的业绩报告发布在其网站上。（完）